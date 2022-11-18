高盛最新研究報告表示，隨著中國和香港重新開放，預計宏觀的不利因素將在明年減弱，香港企業盈利有望增長28％，並將香港股票的評等由「減持」調高至「與大市同步」。

針對陸股，高盛策略師Timothy Moe等人在報告中指出，「隨著中國市場回暖，南韓經濟預計將會復甦，繼2022年東協和印度市場走強後，地區股市的佼佼者可能會向北轉移。」預計MSCI中國指數和滬深300指數明年會回報16％。

高盛指出，今年5月把港股評等降至「減持」，是因考慮到港元與美元掛鉤使港股對美國利率走勢敏感，加上新冠防疫限制持續抑制香港和大陸的經濟活動，現時預計這些宏觀不利因素將在明年減弱。

高盛表示，該行的經濟學家預測，隨著香港及更重要的是大陸重新開放，香港GDP將從今年收縮3.2％恢復到明年溫和增長2.3％，並在2024年進一步增長3.6％。這將推動企業盈利從今年下跌14％恢復到明年增長28％。

高盛表示，美國聯準會可能在明年5月會議後暫停升息，而香港股市可能會預料到這種有利的轉變，利率大幅上升對估值的壓力應會有所緩和。

高盛在亞洲配置中將南韓股票評等從平配上調至超配，維持對MSCI中國指數的超配評等。