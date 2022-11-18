日本政府18日公布10月核心消費者物價指數（CPI）年增3.6％，創下40年最大增幅。不過日銀總裁黑田東彥聲稱，日本通膨衝高，多由進口成本攀升所致，因此不會調整當前貨幣政策。日圓也對該數據反應冷淡，兌美元升破140關卡後，就多在139.8價位附近遊走。

日本內務省指出，除了核心CPI締造1982年最大增幅，整體CPI也升抵3.7％，超出分析師預期的3.6％與9月的3％增幅，並為連續第七個月超出日本央行設定的2％目標。數據顯示，10月食品價格年增6.5％、服務通膨增加0.8％。

不過瑞穗證券經濟學家上野泰也指稱，日本10月通膨加速攀升，主要反映供應短缺與日圓疲軟推升進口成本上漲。由於這並非是由強勁需求或薪資增長所帶動的通膨增加，因此無法持續長久。

日銀總裁黑田東彥也持類似看法。他在18日指出，日本10月通膨衝上40年新高將為期短暫，一旦燃料與原物料成本飆漲效應消退，日本通膨明年度將再度回到2％以下。

他強調薪資必須增長3％左右，才能支撐通膨長久達到2％目標。他說此時日本應該避免升息，直到經濟轉強到足以推升薪資上揚。

他還補充由於日本經濟前景的不確定性仍舊很高，日銀當務之急是透過寬鬆政策來提振經濟成長，直到薪資加速增長。

日本9月名目薪資年增2.1％，雖然創下2018年最大增幅，不過仍低於當今在3％以上的通膨率。

鑒於10月通膨升溫，一大關鍵因素就是日圓疲弱導致進口成本升高，黑田東彥對此也提出他的看法。他認為日圓匯價應反映經濟基本面，日圓快速與單向的貶勢並不受到歡迎。

不過黑田東彥重申超寬鬆政策不變的論調，也在近來引發部分在野黨議員的批評。他們指責日銀超低利率促使日圓走貶，並帶動進口成本上揚。有些議員與學者甚至呼籲日銀應對它在2013年與日本政府發布的聯合聲明進行重新檢視。當時聲明提到日本透過超寬鬆貨幣政策來讓通膨達到2％目標。