韓國央行二十四日表示，當地十月生產者通膨年增率，已經連續第四個月下滑並來到一年四個月新低點。專家學者指出，樂見生產者物價指數繼續下降，將有助於舒緩消費者通膨居高不下的壓力。

繼九月經調整後的年增率降至7.9%，韓上個月PPI（生產者物價指數）再降為7.3%，是2021年六月以來最低。若以月增率來比看，也小漲0.5%，高於9月經修正後0.1%，漲幅為四個月以來最大。其中，水電瓦斯費漲8.1%是最大推手。

韓國PPI在2020年初新冠疫情爆發不久後，甚至還出現過負值，但到了該年年底左右，便已回到正值範圍。之後，韓國PPI便一路扶搖直上，今年六月時，一度還飆升至10%，創近14年來新高。

至於韓國CPI（消費者物價指數）則是從2021年開始，漲破當地央行設定的目標值2%，之後便看回不回屢創新高，終於也在今年七月大漲至6.3%，寫下二十餘年之最。目前，韓國最新的CPI是10月的5.7%。

專家學者認為，受到通膨還是在高檔徘徊，加上聯準會又拼命升息，但韓國經濟成長已經開始踩煞車之下，當地央行就算想將利率大力調升，也會考慮再三。果然，韓國央行24日最新利率決策，僅升息一碼，也就是25個基本點而已。