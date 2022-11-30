韓國大統領尹錫悅28日接受路透社專訪，被問及台海緊張情勢升級，尹錫悅強調任何衝突都應根據國際規範與規則解決，韓國堅決反對片面改變現狀的企圖。外交部對尹大統領堅決反對單方面改變台海現狀的相關發言，表達肯定與誠摯歡迎。

外交部表示，韓國政府自去年5月舉行美韓元首峰會以來，已經多次在國際場合公開重申維護台海和平穩定的重要性。中國於本年8月在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演，韓國及多個理念相近國家，均針對中國的軍事威脅行動，強調台海和平穩定至關重要。美國總統拜登、日本首相岸田文雄與尹大統領另於本年11月13日出席第17屆東亞峰會時，也聯合重申維持台海和平穩定是國際社會安全繁榮所不可或缺的要素。

外交部指出，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，也同樣遭受獨裁政權的武力威脅。在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，我國樂願與理念相近國家緊密合作，並配合國際社會的決議，共同維護以規則為基礎的國際秩序，對抗威權體制的脅迫，維護台海、韓半島及印太區域的和平、穩定與繁榮。