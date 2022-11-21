國民黨立院黨團今開記者會質疑民進黨新北市長候選人林佳龍陣營發放200到500元給計程車司機，要求在車身貼上競選文宣貼紙，不貼也有錢可拿，疑似涉嫌賄選，但不見檢方查辦，質疑是「只辦藍不辦綠」。對此，新北地檢署澄清，接獲檢舉及通報後，當日就已分案調查，現仍積極偵辦中。

國民黨團總召曾銘宗指出，林佳龍競選總部人員發放200元給計程車司機，還特別強調拿錢不貼競選文宣貼紙也沒關係，這到底有沒有涉及賄選？在司法法制委員會也提出相關質詢，調查局長王俊力也證實，已將相關事證移給新北地檢署，但是新北地檢署到底有沒有立案？何時立案？何時偵辦？外界都等新北地檢署給答案。

對此，新北地檢署回應，本署於11月8日接獲檢舉及通報後，當日即分選他案由檢察官依法偵辦，目前已傳喚部分人員及指揮司法警察調閱相關資料等具體偵查作為，現仍積極偵辦中，後續仍將秉持勿枉勿縱之態度，儘速查明事實，依法處理，以維護乾淨的選風。