今年發出3.5元現金股利的國泰金控，明年是否能續發股利？由於資本市場波動劇烈，國泰人壽10月1日進行金融資產重分類，稅後淨值增加2,426億元，依金管會規定未分配盈餘要提滿此數字後，才能分配盈餘，國泰金財務長陳晏如21日在法說會上表示，第一看年底前資本市場變化，評價利益是否能回升，決定股利發放空間，第二就是與主管機關溝通的結果。

陳晏如表示，國泰金到9月底未分配盈餘公積逾2,400億元，的確人壽及金控都要針對2,426億元的重分類變化，先提存特別盈餘公積，且還有法定盈餘公積及資本公積逾2,500億元，但仍是要看後續資本市場變化，及與主管機關溝通股利發放的可能方案。

國泰金控總經理李長庚亦表示，所有投資人都關心股利問題，他說：「投資人股利的需求，我們完全了解，有些要與主管機關溝通」，因於今年資本市場變動劇烈，前三季很辛苦，但11月台股回升逾10℅，美債也有相對回升，李長庚承諾：「會在股利可發放範圍內，與主管機關溝通，以符合投資人對股利的需求」。

同時，國泰金子公司國泰產險今年前10月防疫險直接賠款加提存準備，已達215.9億元，扣掉再保，自留理賠加準備金亦有180.9億元，仍有65.3萬件有效保單保單中，大部分已申請確診理賠，已不會再賠隔離保險金，目前只剩下住院理賠，但前10月防疫險理賠金額，也是今年國泰金獲利減少主因之一。

李長庚亦在法說會上公開呼籲：「防疫等級應儘速降級降類，讓民眾生活及經濟成長早日恢復正常」。

即今年因為債券價格大幅下降，國壽到9月底淨值下金融資產未實現損失高達4,905億元，淨值比低於3％，因此10月1日進行金融資產重分類，淨值增加2,426億元。