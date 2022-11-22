台股在11月重新站回萬四行情，散戶信心亦回升。國泰金控22日公布11月國民經濟信心調查結果，本月有25.2％的受訪者認為未來半年台股還會繼續上漲，比10月時的20.8％，稍有回升，看跌未來半年台股，則從上月54.6％下降到47.6％，台股樂觀指數亦從-33.8回升到-22.2，但仍是近四個月來次低。

11月想將現金或定存轉入股票投資者有20.6％，比8月到10月的21％到23％稍降，但減少投資意願者，則是從10月的31.7％降到28.9％，主要是意願不變或觀望者由上月47.3％上升到50.5％，股市風險偏好指數-8.3，已維持五個月的投資負意願，代表散戶對台股投資相對上半年謹慎。

在經濟景氣感受上，據國泰金11月調查顯示，隨著政府防疫管制措施持續鬆綁，景氣展望指數微幅從10月的-37.2上揚至-32.8，即21.7％受訪者認為未來半年景氣會比現在好，但看壞者亦有54.5％，只是比上月的57.8％略降；景氣現況指數亦從上月-54.1走升至-53.2 ，有68.3％受訪者覺得現在景氣比半年前差，只比10月的69.8％略降一些。

有22.2％受訪者表示目前薪資比半年前減少，比10月調查的21.4％略增，認為薪水比半年前多者亦亦從年初的20％以上，11月降到14.6％，因此薪資現況指數降到-7.3，已連二月負數，預期未來半年會薪水會增加者17.9％，減少者則有22.9％，薪資未來指數亦是-5，比10月的-5.3略升。

對未來景氣及收入、投資信心都偏弱，民眾在耐久財及非耐久財消費意願亦減弱，耐久財消費指數-26.1，繼續維持長期負意願，連非耐久財消費指數亦是-2.3，維持七個月負意願。