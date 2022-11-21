全球智慧安防領導品牌晶睿通訊（3454）宣布，已連續十年獲頒由國際安防雜誌a&s評選之全球安防企業前20強，今年名次更較去年往前推進，為全球安防第17大企業，也是唯一入選的台灣企業。

晶睿通訊深耕在地、行銷國際超過22年，其設計、研發、製造仍維持在台灣營運，經營動能十分強勁。晶睿通訊積極拓展安防產品應用範圍，發展附加價值，近期推出訂閱制服務VORTEX，布局AI安防軟體市場。此外，更在環境、社會、治理的面向上持續精進，已是台灣首家致力永續的安防品牌，未來更期望成為全球第一線且最值得信賴的智慧安防解決方案提供者。

此排名為a&s安防雜誌分析企業之2021年財務報表，並由會計事務所查核認可，晶睿通訊連續十年入選安防產業50強公司中的前20名，受到高度肯定。回顧該雜誌於2003年以來，持續調查並公布安防產業之領導品牌，入選之企業在全球市場份額占比極高，具備相當水準的國際出貨量。