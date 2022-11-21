馬來西亞國會大選陷入政府難產僵局，將由反對派領袖安華與前首相慕尤丁各自爭取籌組聯合政府。馬來西亞國王原本命令21日下午2點前組成新政府，之後准許再延長24小時，馬國股匯周一雙雙挫跌。

馬國股市吉隆坡綜合指數，21日早盤一度重挫多達1.5％，但市場消化馬國史上首次「懸峙國會」的利空後，大盤跌勢收斂，終場跌0.1％收在1,447.96點。

匯市部分周一早盤馬幣兌美元曾下挫近0.8％，為7個月來最大跌幅，之後跌勢縮至0.4％，來到4.5710馬幣兌1美元。

FSMOne研究分析師Alwyn Chew Chuan Shyn指出，「鑑於大選的不可預測性，市場此時料會短暫採取風險趨避的作法。可是一旦新政府塵埃落定，不確定性煙消雲散，應會看到市場穩定下來。」

馬來西亞豐隆投資銀行（Hong Leong Investment Bank）分析師Jeremy Goh，基於近期馬國政局動盪，將吉隆坡綜合指數今年底目標，從1,540點砍到1,470點，但他根據過往經驗判斷，認為當前的政治僵局不會拖延太久。

馬國19日國會大選投票結果顯示，反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）帶領的「希望聯盟」囊括最多席次達82席；前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領軍的「國民聯盟」拿下73席。

由巫統黨（UMNO）領導、長期把持馬國政壇的執政「國民陣線」（國陣），此次大選遭到空前挫敗只斬獲30席。

由於沒有政黨或聯盟跨過112席門檻單獨取得過半優勢，形成馬國史上首見的「懸峙國會」（hung parliament）。現任首相依斯邁沙比利領導的「國陣」儘管在大選失利，卻扮演支持安華還是慕尤丁陣營籌組聯合政府的關鍵角色。

各政黨領袖原本得在21日下午2點的期限前，向國王提交籌組政府計畫，但期限過後新政府仍難產，國王批准延長24小時。