你跟上了嗎？根據人力銀行最新調查，在缺工＋通膨等雙重因素推升下，2022國內勞工平均年薪來到67.7萬元，創7年新高，比去年成長3.1％。其中半導體業平均薪資高達96.9萬元「七連霸」，直逼年薪百萬。

104人力銀行22日發布「2021～2022台灣地區薪資福利調查報告」，指出在大缺工＋通膨的環境下，2022年台灣勞工包含年本薪（平均月薪乘以12個月）、津貼、固定保障年終／年中獎金、績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等變動獎金的平均年薪總額，來到67.7萬元，創下7年新高；年增幅3.1％，也創下5年新高。

104人資學院總經理花梓馨分析，截至目前，104人力銀行全站仍有高達100萬個工作機會，年增幅達17％，顯示企業缺工、人才難尋，加上科技業上半年表現強勢，通膨高漲，10月消費者物價指數年增率達2.72％，企業加薪留人留心，推動整體平均年薪成長。

其中2022年國內年薪TOP 3的產業及職務仍聚焦高科技業，其中半導體業平均年薪96.9萬元七連霸，接著是電信及通訊業84.1萬元、和電腦及消費性電子製造業82萬元。

另外前三高薪的職務為類比IC設計工程師平均年薪136.6萬元、數位IC設計工程師127.5萬元、IC佈局工程師107.8萬元。前五大高薪職務的平均年薪全部超過百萬元。

花梓馨觀察，半導體業已連走3～5年大多頭，產業獲利底子深厚，即便今年第二季開始出現晶片過剩雜音，但人才難尋的議題始終存在，跨國跨業搶才壓力甚深，平均年薪仍笑傲其他產業。

倒是金融業今年面臨台股交易量年減約31％、防疫理賠險衝擊，金融業年薪比去年減降7.9％；電子零組件業也受到景氣衰退影響，年薪微降2.6％；營建業則因升息導致房市降溫，年薪短少1.9％。