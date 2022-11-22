精密零組件整合製造廠千附精密(6829)2022年第三季獲利在業外挹注下再創新高，前三季獲利提前改寫年度新高，第四季營收預期可望回升。千附精密股價10月底下探64元上櫃新低後回升，今（22）日平盤開出後放量勁揚5.47％至73.3元，早盤維持逾3％漲幅。

2020年7月成立的千附精密為千附(8383)子公司，前身為千附旗下的精密科技事業部門。千附為提高競爭力及經營績效，同年10月將精密科技事業分割移轉給千附精密經營，主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件的整合製造服務。

千附精密第三季營收4.48億元，季減9.21％、年減10.88％，仍創同期次高，毛利率33.28％、營益率18.66％分創歷史次高及同期新高。受惠匯兌收益帶動業外收益跳增挹注，稅後淨利1.22億元，季增19.06％、年增達1.06倍，每股盈餘2.07元，連2季創高。

累計千附精密前三季營收14.41億元、年增9.27％，營業利益2.85億元、年增18.36％，毛利率33.16％、營益率19.78％，齊創同期新高。配合業外收益跳增達83.67倍挹注，稅後淨利3.21億元、年增達65.74％，每股盈餘5.56元，已超越去年全年，提前改寫年度新高。

千附精密表示，第三季雖受面板設備投資趨緩影響，本業營運表現略微降溫，但航太及半導體設備零組件營收增加、光電設備零組件毛利率提升，使毛利率持穩33％水準，新台幣貶值帶動業外匯兌收益增加，使獲利仍持續成長。

千附精密10月自結營收0.95億元，雖較9月0.96億元微減0.97％、較去年同期1.23億元減少達22.91％，降至公司分割成立以來新低。累計前10月營收15.36億元，仍較去年同期14.42億元成長6.52％，續創同期新高。

千附精密表示，面板設備投資趨緩導致9、10月營收表現不佳，但隨著有機發光二極體（OLED）新設備陸續出貨，11月起營收將逐月回升。目前半導體設備零組件需求持續暢旺，未受半導體產業庫存調整影響，預期營收仍將逐季提升。

因應半導體設備零組件需求增加，千附精密斥資5.76億元購置嘉義縣馬稠後產業園區約1萬坪土地，主要用作建置半導體設備零組件廠，預計2025年前完工量產，建廠完成後3～4年可望新增營收10億元，使半導體設備零組件成為貢獻最高應用。