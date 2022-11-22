苗栗縣長候選人鍾東錦22日啟動超大車隊掃街拜票，沿街許多支持者出面歡迎力挺。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦22日啟動18鄉鎮市車隊掃街拜票，22日車隊安排至造橋、頭屋、苗栗、公館、銅鑼和三義等鄉鎮市掃街，獲得鄉親熱情歡迎，許多民眾主動拿出鞭炮鳴放，幫忙加油打氣。鍾東錦表示，非常感謝鄉親支持，若車隊行經過程中有造成不便，還請多多包涵，同時呼籲鄉親，選戰最後關頭，務必全力支持，拒絕綠色恐怖入侵，一起守護苗栗藍天。

苗栗縣長候選人鍾東錦22日啟動超大車隊掃街拜票，沿街許多支持者出面歡迎力挺。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

22日啟動車隊掃街，有民眾聽到廣播車輛接近，立刻從家裡跑到馬路旁，高舉大拇指，大喊「凍蒜、凍蒜」，還有人直接拿出一長串鞭炮鳴放，鄉親形容鍾東錦所到之處，宛如過年、過節一般，展現出雄厚的地方實力。

苗栗縣長候選人鍾東錦22日啟動超大車隊掃街拜票。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，選戰進入倒數階段，鍾東錦將把握時間跑遍18鄉鎮市，除了白天車隊遊行外，晚上也將配合鄉鎮市長與縣議員候選人，舉辦問政說明會以及造勢大會，爭取選民支持。

徐廷琮表示，這一場選戰到目前為止，似乎只有鍾東錦提出具體可行的政見，反觀其他候選人，不是只會批評、就是畫大餅，甚至有候選人在最後幾天還再抹黑、造謠，令人相當不以為然。

針對媒體問及徐定禎陣營今天所推出的文宣，徐廷琮指出，終結黑金本來就是全民共識，而台灣目前最大的黑金集團就是當權的民進黨和總統蔡英文，從前總統陳水扁貪污確定入獄，卻能保外就醫逍遙自在，到如今的蔡英文政府封存疫苗採購價格30年，是否涉嫌圖利財團，更把台灣帶向戰爭危險當中，種種無良的政策比貪汙更可怕，再次顯示民進黨習慣「做賊喊捉賊」，也讓老百姓看到就火大，不會再相信民進黨的選舉套路。

徐廷琮指出，民進黨內黑影幢幢，才是真正的黑金集團，為了杜絕這樣的綠色恐怖和黑金集團，一步步蠶食鯨吞台灣的未來，苗栗鄉親一定要團結起來，終結民進黨正在進行中的綠色威權體制，綜觀全台各縣市長候選人中，唯有鍾東錦才有十足勇氣、唯有鍾東錦才有堅強魄力，帶領鄉親往前大步邁進，一起打贏苗栗這一仗。

鍾東錦競選總部指出，明日掃街車隊將於上午8時，從頭份總部出發，繞行三灣、南庄、獅潭、泰安、大湖以及卓蘭等鄉鎮，如有在地鄉親要主動加入車隊遊行，請注意人車通行，確保安全。