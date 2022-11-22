桃園市大園區一名66歲吳姓男子，日前在LINE群組看到網友張貼投資股票訊息，被穩賺不賠的字眼誘惑信以為真，到郵局欲匯款166萬元，要請對方幫忙操盤投資，所幸機警行員察覺異狀，立即通報警方到場勸說，順利攔阻詐騙。

大園警分局埔心派出所昨下午3時接獲轄內郵局通報，吳男欲臨櫃匯款166萬元，但行員詢問匯款原因與受款人，吳男僅含糊表示是要投資房地產，其餘資訊均無法回答，疑似遇上詐騙，請警方到場協助。

警員趙孝軒、王昱前往現場了解，吳男起初不願透露真實情況，經員警耐心詢問，才坦言他在LINE群組看到網友張貼投資股票訊息，且保證獲利穩賺不賠，但無法以個人名義買賣股票，必須交由專人操作才能投資。

員警聽聞後馬上識破此為常見投資詐騙手法，並拿出實際新聞案例向吳男勸說，對方才驚覺自己是遭到詐騙，感謝警方和行員的熱心協助，幫他守住辛苦存下的積蓄。

警方也提醒，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，切勿輕易相信來路不明的投資管道，若有疑問可撥打當地派出所電話或165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當。