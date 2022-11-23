各國政策加持，且市場需求有增無減，加上技術進步、建置成本降低，電動車與多元發電未來必將普及，進而成為全球主流，持續吸引資金進駐產業鏈，投資成長前景看好，有利透過同時布局電力轉型與電動車的雙電基金，一舉掌握全球主流大勢與商機。

投信法人表示，近年來電動車趨勢強勢崛起，伴隨而生的用電量需求提升，及全球主要國家先後遭受限電缺電的威脅下，也讓多元電力發展應運而生，電動車與多元電力形成的兩大雙電主題，不僅是各國政策發展方向，更是投資亮點。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，各國政策鼓勵，及各大國際車廠相繼投入電動車研發與產銷，全球電動車銷量持續增長，搭配各國所訂禁售燃油車目標，當下一台車只能選擇電動車的前提，將加速推進讓電動車成為大眾生活日常的速度，相關零組件與基建發展亦可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等成長性佳。

整車組裝、修理與技術服務也值得關注，其中美國在自動駕駛領域上領先全球，大陸則是電池與儲能技術上耕耘長久，從2014年至2021年，電池出貨量年複合成長度達55％，皆是電動車領域投資上，最具代表性的兩大地區，投資前景可期。

洪玉婷認為，電力商機方面，除電動車需要用電外，受到俄烏衝突、極端氣候影響，各國不得不思考境內需擁有一定比例的發電量，因此大力推動多元電力政策，包括興建太陽能發電廠、風力發電機組等，藉此降低能源供應不穩定的可能性。

隨著技術日新月異，近十年來各項多元發電裝置，如太陽能光伏、離岸風電、陸域風電等設備安裝成本，皆有下降逾3成的表現，成本下調有助全球安裝量明顯成長，商業化趨勢指日可待，更可望逐步取代傳統燃煤與燃氣發電，需求看升支持產業長線趨勢看好，更是投資上不容錯過的重點領域。