上海宣布進一步加強「來滬返滬人員」健康管理，規定所有抵達當地未滿5天者，禁止進入餐廳、酒吧、商場等公共場所，但期間就可乘搭公車、地鐵。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室22日宣布，自24日0時起，對所有抵達上海且「隨申碼」為綠碼的人員，將在「隨申碼」、「場所碼」等展示界面顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示。

期間，上述人員不得進入公共場所，包括餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網吧、密室劇本殺、棋牌室等。

此外，必需在「落地檢」、「三天三檢」等要求的基礎上，於第5天再進行1次核酸檢測，結果為陰性的「隨申碼」、「場所碼」展示頁面取消標記提示。

至於上述人員是否禁止乘搭公共交通工具，上海市政府新聞辦公室官方帳號「上海發布」回應指，期間可以乘搭巴士、地鐵。而至於外地到上海就醫人員，「上海發布」指，可在做好個人防護前提下，按相關規定持有效核酸檢測報告到醫療機構就醫。