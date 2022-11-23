苗栗縣地方公職選舉計有9種選舉票。（李京昇攝）

九合一選戰26日登場，苗栗縣選委會23、24日在苗栗巨蛋體育館點領選票，根據統計縣長選舉人人數共44萬4095人，最大票倉在頭份市共8萬3648人、最少的則是獅潭鄉3785人。另，首投族共有1萬8797人。

選委會統計，這次縣長選舉人人數44萬3908人、縣議員區域選舉人人數43萬5173人、縣議員平地原住民選舉人人數3239人，縣議員山地原住民選舉人人數5014、鄉(鎮、市)長選舉人人數44萬2986人、鄉(鎮、市)民代表區域選舉人人數44萬906人，平地原住民代表1398人，村(里)長選舉人人數44萬1626人。另外，憲法修正案公民複決第1案投票權人確定統計人數為44萬5428人。

苗縣選委會代理主委陳斌山說，投票日當天提醒民眾佩戴口罩進入投票所，並應注意公職選罷法與公投法的相關規定，當天不可有任何競助選活動，或是有干擾選務秩序行為，也不能勸誘或妨害他人投票，以免被檢舉而觸法。

例如口罩上勿有政黨或候選人相關標誌、圖像或文字等內容；也不可以有候選人的姓名、號次，或競選口號等。同時也請勿佩帶與公投案有關的文字、符號或圖像貼紙、服飾或其他物品等進入投票所。

陳斌山說，今年地方公職人員選舉首次併憲法修正案公民複決公投同時舉行，這次投票順序是「領、領、投」，先領完選舉票再領公投票，圈選後再依選票公投票種類及顏色投入相對應票匭完成投票。

苗栗縣地方公職選舉計有9種選舉票，並以顏色區別，縣長選舉票為淺黃色、鄉鎮市長選舉票為金黃色、區域縣議員選舉票為白色、山地原住民縣議員選舉票為淺綠色、平地原住民縣議員選舉票為淺藍色、區域鄉鎮市民代表選舉票為淺粉紅色、平地原住民鄉鎮市民代表選舉票為淺橘色、村里長選舉票為白色，公投票為白色，請選民依據選票顏色分別投入票匭。

選委會提醒，政黨、候選人及民眾於投票日不得從事競選或助選活動，違反者依選罷法處50萬元以上5百萬元以下罰鍰；經制止不聽者，按次連續處罰。

另外，投票時進入投開票所時勿攜帶手機、攝影機及電子器材等，但已關閉電源行動裝置，不在此限，違者處3萬元以上30萬元以下罰鍰。若將領得選舉票攜出場外者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金；若選民將領得選舉票公投票以外之物投入票匭，或將領得選舉票公投票故意撕毀處5千元以上5萬元以下罰鍰。