苗栗地檢署23日再公布查獲2起選舉幽靈人口及賄選案，檢警調查出大湖鄉林姓鄉代候選人涉嫌操控幽靈人口，經檢警傳喚林某等4人到案，分別諭令7萬至3萬交保。另後龍鎮黃姓里長候選人涉嫌以每票1千元向11位選民賄選，檢警查辦到案後，23日起訴黃某等2人。

檢警調專案小組於22日傳喚通知苗栗縣大湖鄉民代表林姓候選人、共嫌犯劉某等3人及選民4人到案說明，檢方訊後，認為林某等人涉犯幽靈人口嫌疑重大，分別諭知林某以7萬元、劉某等3人以3萬元交保候傳，其餘選民則分別諭知限制住居或請回。

另外，苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦苗栗縣後龍鎮黃姓里長候選人及郭姓、蔡吳姓、林姓、陳姓民眾涉及現金賄選案件，23日偵查終結，將被告黃、郭、蔡吳、林、陳等5人提起公訴。5嫌分別涉嫌於11月間分工，以每票1千元向11位選民賄選，希望該等選民投票支持黃某。

黃、郭2人雖否認犯行，但蔡吳、林、陳及多數選民均坦承犯行，偵結後依照事證提起公訴，收受賄賂選民有10位坦承犯行，分別獲緩起訴或職權不起訴處分，其中1位否認犯行，經審酌證據後一併起訴。目前黃、郭2人仍在押，全案將於近日移審苗栗地院，由法院裁定是否續押。