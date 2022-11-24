大盤近期反彈急拉近兩千點行情後，目前台股短線呈現高檔震盪整理，近一周大盤小跌0.03%，不過觀察同期138檔台股基金(扣掉法人與N級別)中，共有近九成123檔打敗大盤，展現出台股基金超漲大盤的特性，其中群益葛萊美基金以2.94%表現最佳。投信法人表示，今年來眾多利空因素影響，台股一路走來深受打壓，近期外資轉賣為買，選舉前夕，中小型個股漲多短期可能整理，操作上會建議採取低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，不過，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金或高息ETF來作為投資工具。

近一周台股基金績效前10名：群益葛萊美基金、日盛MIT主流基金、野村e科技基金、第一金小型精選基金、街口中小型基金、野村高科技基金、富邦精準基金、群益店頭市場基金、第一金店頭市場基金、聯邦精選科技基金。

群益投信表示，台灣景氣對策燈號轉深度黃藍燈17分，僅差1分進入藍燈，景氣有望正式落底，過往經驗半年內指數低點可見台灣企業基本面佳，展望後市，在國際股市情緒依舊樂觀、資金回流新興市場、中小型電子類股仍具產業題材，加上即將到來的選舉行情將持續做多下，台股後市仍可期，不過，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如以台股基金採取定時定額方式進場。

群益葛萊美基金經理人莊慧君表示，在技術指標方面，10月份台股呈現偏空走勢，加權、櫃買均跌破前波低點，但雙雙均出現築底跡象，且KD、MACD均出現低檔背離現象，已出現止穩往上的契機。11月以來，隨著市場對美國升息幅度有機會放緩的期待下持續往上，日KD已來到高檔鈍化，周KD也低檔轉折向上，推估反彈氣勢可望延續。4Q旺季不旺成定局，廠商持續去庫存，不過部分產業供需開始出現築底情形，殺低賣壓可望舒緩，資金將轉為尋求布局時點，操作上伺機汰弱留強，並可將部分低波動個股轉往2023成長把握度高、產業可望復甦的標的。族群看好IP/ASIC、HPC、伺服器、車電、光通訊、生技、高殖利率。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，高股息概念主要是因為發放高股息的企業大多營運穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，因此面對市場波動時有較強的抵禦能力，也能滿足投資人既想參與股市動能、又想兼顧入息收益的需求，若能再精準掌握高息股加上能搶先布局明年潛力的潛力股高息更是最佳策略，因為講求重視EPS成長率的成分股選擇條件，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現。經連續下跌15個月，在跌破現金成本之後，面板廠開始減產，導致報價開始回升，將有利於反彈行情。