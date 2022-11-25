台灣浩鼎(4174)子公司鼎晉生技由於肉毒桿菌素產品OBI-858已進入一期臨床，未來第二/三期人體臨床試驗需要費用，明年首季將進行現增3萬張，每股32元，預計募資9.6億元。浩鼎表示，為了讓公司全體股東都能享受鼎晉公司的經營成果，將放棄鼎晉現增新股認購權，轉予公司全體股東認購，每張可認購39.1357股。

鼎晉旗下高品質的肉毒桿菌素產品OBI-858，目前已進入一期臨床，臨床試驗共評估3劑量(10U、20U、30U)用於中重度皺眉紋受試者，每個劑量收納12位受試者，評估半年間受試者安全性、耐受性及初步治療效果。

因應未來第二/三期人體臨床試驗支出，鼎晉規劃明年初辦理111年現金增資發行普通股新股30,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣32元，預計募集資金總額為9.6億元，用以支應未來OBI-858第二/三期人體臨床試驗費用及營運支出。

依公司法第267條規定，浩鼎可優先認購鼎晉的股數為16,785,521股。為了讓公司全體股東都能享受鼎晉公司的經營成果，董事會已決議對鼎晉現金增資放棄認購股數8,973,021股，轉予公司全體股東，依最近一次停止過戶日之股東名簿，依持股比例計算可認股數優先認，股東暫定每仟股可認購鼎晉公司之新股為39.1357股。

浩鼎指出，另為配合鼎晉公司之股務作業，依上述停止過戶日之股東名簿所載持股比例計算之個別股東可認股數，得認購股數達一仟股(含)以上者，其繳款通知書將以掛號寄發；得認購股數未滿一仟股股東，以公告方式通知，不再另行寄發通知。未收到繳款通知書之股東得逕洽鼎晉公司股務代理機構－元富證券股務代理部。