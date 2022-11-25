即便資本市場波動，富邦金控依舊具備雄厚配息實力。富邦金總經理韓蔚廷25日在法說會上表示，到9月底帳上未分配盈餘仍逾3,900億元，即便扣掉特別盈餘公積2,740億元，依舊有逾1,100億元，可用來配發普通股及特別股的股利，但最終仍要明年董事會通過。

富邦金前九月累計稅後獲利837億元，每股稅後獲利6.51元，在多家金控9月底未分配盈餘都低於淨值下其他權益虧損，暫不具配息能力，富邦金強調目前扣掉其也權益虧損或提列特別盈餘公積，都還有1,100億元的未分配盈餘，可供明年配息之用。

同時明年4月富邦金360億元的甲種特別股重新訂價日到期，韓蔚廷表示，現在仍在評估各種選項，如分階段收回、重新訂價，但因目前金融市場波動大，特別股是權益性質，涉及資本變動，在市場波動大，且作業時間要六個月下，明年4月富邦金甲特應會重新訂價，之後再看是否分階段或等市場穩定時再贖回。

投資人極關心各家金控的配息能力，目前仍是金控獲利王的富邦金，更受矚目，韓蔚廷表示，現在談股利政策仍有點早，基本上「希望維持穩定的股利政策」，明年實際的股利發放，也了解股東的期望，會綜合考量子公司股利上繳情況、業務發展需要，在中間作平衡的建議，但要明年度董事會確定。