外資近一個月來大買金融股淨買超逾200億元，其中可是有擇股關鍵指標；對此法人觀察研判，能獲外資青睞的金融股，絕大部分符合兩大特性，首先是超低的股價淨值比，另一則是具有一定的現金股利題材。

倘若以前十大獲外資法人買超的金融股來觀察，新光金、台企銀、元大金目前的股價淨值比最低，分別為0.79、1.02倍、1.13倍，公股的兆豐金、第一金分別為1.5倍、1.59倍，而外資買超最多的永豐金，目前股價淨值比一樣在不算高的1.37倍，國泰金則為其中股價淨值比最高，達2.17倍，富邦金為1.51倍。

對此與外資有密切接觸的金融圈人士分析，近來獲外資法人大買的金融股，除了先前因為海外債券評價損失而使股價幾乎快腰斬的壽險金控類股，讓外資法人認為可再進場低接之外，若符合上述超低股價淨值比、明年股利發放現金股利題材等兩大指標的金融股，亦大受外資青睞，尤其上述獲外資買超前十大的金融股，很明顯至少超過半數的金融股，其股價淨值比都低於目前的市場平均值，甚至還在「末段班」。

除了股價淨值比之外，獲外資買超的多檔金融股亦是現金股利可期。例如，元大金在今年前10個月的EPS已有1.66元，並已向法人表態，未來的股利發放現金股利的部分會佔50％至60％，且元大金為五大獲利金控裡，唯一沒有海外債損折損淨值包袱的金控，發放現金股利不會受阻，因而使法人看相對看好明年現金股利在一定水準之上。

而透過財政部國庫署要求各公股金控所編列的明年度預算，再結合目前各公股金控的實際獲利情況，第一金、兆豐金明年可望發放至少1元以上的現金股利，亦為吸引外資法人買超的重要誘因。