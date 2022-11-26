刑事局近期發現，詐騙集團針對網路拍賣賣家以未簽署「保障服務」及「三大服務保障協議」為由，佯稱如不配合匯款，將造成買家無法正常交易，甚至帳號將被停權，以最新話術詐騙賣家。

中部一名20多歲陳姓網路女賣家，日前在網路拍賣APP上看到數則私人訊息，稱平台要升級金融服務保障，若沒有簽署「保障服務」將會把她的帳號停權，並提供假客服LINE ID，陳女加入後，假客服便要求陳女提供銀行帳號，宣稱要認證帳號使用，被害人依指示操作ATM匯款4筆後，才驚覺遭到詐騙，共損失13萬5000元。

南部另名張姓女賣家接獲假冒買家訊息，佯稱張女帳號即將被停權，提供QR Code請她與客服聯繫。假客服表示，因張女未簽署「三大服務保障協議」，導致賣場收付款通道被安全系統自動關閉，須由銀行完成簽署升級後才能解決，隨後自稱銀行客服人員來電表示為查證金流是否能正常服務，要求張女操作網路銀行轉帳，張女共轉帳3次損失13萬餘元。

刑事局發現，解除分期付款詐騙案類有變種手法，詐騙對象由網路購物買家轉移至網路拍賣賣家，利用無法下標商品理由，並稱賣家需要簽署「保障服務」或「三大服務保障協議」展開詐騙套路，甚至在訊息內還強調「請您注意接聽銀行機構電話，配合完成簽署，如不簽署，導致個人訊息被盜刷、冒用，概不負責！」等威脅性字眼，讓網路賣家心生畏懼。再次提醒民眾，如接獲類似訊息，應主動向官方客服求證，而非依照指示匯款，或是將可疑的連結傳到165防騙宣導的LINE官方帳號，就能協助查詢是否為不安全網站，如有任何疑問可撥打110或165詢問。