泰山(1218)市場派大股東龍邦(2514)持續加碼，持股水位已經超過4成，來到42.16％，經營權一戰恐怕在所難免。

龍邦昨(28)日龍邦公告旗下保勝投資自8月24日至11月28日，共投下3.13億元，以每股購入均價36.91元，買進泰山股票8504張，保勝投資對泰山並由9.26%提高到9.8%。。

目前龍邦旗下保勝投資對持股泰山達到4萬8999張，如果加上母公司持股32.36，合計龍邦集團持股泰山已拉高到42.16％，正式突破4成大關，泰山公司派將有苦戰要打。