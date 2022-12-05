泰山（1218）經營權之爭開打，上周五公告大動作申讓手中的全家持股，引發市場震撼。惟泰山經營權之爭從股權戰，逐漸轉為攻防過招，股權加碼動作可能近尾聲，導致股價動能熄火；外加泰山出脫全家，短線雖可獲約80億元的交易金額入袋，但未來認列的業外獲利也會減少，「短多長空」。泰山5日早盤股價一度重跌超過9％。

泰山上周五公告申讓重要轉投資全家的持股，申讓張數高達43,500張，依全家目前股本22.32億元換算，相當於全家股權約兩成；如對照泰山原本持有全家50,136張，等於一口氣出脫手中86.7％的持股。按上周五公告時的全家股價189.5元計算，此次處分的市值規模高達82億元。

對於此次處分計畫，投資人不買單。泰山今日股價開高走低，早盤跌幅最高達9.2％，最低殺落41.8元。全家股價則維持平盤附近。

泰山近期股價走勢主要隨經營權之爭動態變化，10月底市場派發動股臨會的傳聞發酵，泰山股價從35元附近最高衝上45.1元，拉出一波近三成的漲幅。之後獨董表態不發動股臨會，泰山股價走軟，11月初回到38元。11月底市場派龍邦公告持股比重拉高到42.16％，戰情升高，再度拉動泰山股價攻上47.95元創新高。不過隨著泰山打焦土戰，出脫全家持股的消息上周五宣布，泰山今日股價長黑摜破半月線。

法人分析，近期泰山股價上攻，主要是投資人預期隨著龍邦持股拉高到42.16％，公司派持股比重也接近4成，雙邊持股都相當高，流通在外的股數相當有限，雙方為搶奪經營權爭食最後籌碼，可能拱高泰山股價。不過如今看來，雙方股權較勁，市場派占據上風優勢愈來愈明顯，雙方逐漸轉為攻防過招，持股加碼的動作可能接近尾聲。

其次，觀察泰山今年前3季財報，稅後純益4.29億元，其中採權益法關連認列之投資收益就高達2.76億元，包辦公司獲利近三分之二，這主要就是來自全家的挹注。如今泰山申讓全家，雖然短線可獲約80億元的龐大交易金額入袋，但等於出讓金雞母，未來公司獲利將大受影響，為「短多長空」。