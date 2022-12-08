泰山（1218）經營權激烈過招，市場派大股東龍邦8日首度公開出面，痛批公司派火速變賣金雞母全家的行為是「強盜」，擬在最快時間內發動召開股東臨時會，讓泰山董事會能即時反應最新股權結構。

龍邦今天召開記者會，董事長劉偉龍透露，除了龍邦集團本周一公告對泰山總持股比重已經來到46.92％，龍邦還取得泰山前董事長詹岳霖、前副董事長詹晉嘉等泰山家族成員支持。詹岳霖家族原本持有泰山6％多，已經賣給龍邦4％多，還留1.5％；另外詹晉嘉也掌握泰3％多，現在都支持龍邦。

按此推算，劉偉龍表示龍邦目前所掌握的泰山股權支持比重已經達到53％，相較之下，公司派掌握股權不到20％。泰山將想辦法在最快時間內發動召開泰山股東會，讓泰山董事會能反應最新的股權結構。

對於泰山在不到72小時，火速變賣金雞母全家，劉偉龍認為這是「完美的騙局」，創下台灣公司治理屬一屬二嚴重的惡例，掏空公司資產、損害股東權益，如此一來，以後每家公司的少數股權都可以這麼幹，草率出售公司重大資產，呼籲主管不能默視不管。

現階段，龍邦將採取兩項緊急措施。第一是盡快召開股東會，以反應公司最新股權結構。雖然透過獨董發動召開股臨會，可能踩線「光洋科條款」，但劉偉龍強調，現在的狀態已經不是單純的經營權之爭，而是涉及公司資產掏空等情事，具正當性，向主管機關喊話能夠放行及支持。

第二，龍邦已經在第一時間向法院提出定暫時狀態假處分，要保全泰山公司資產。劉偉龍說，泰山說處分全家的80億元交割股款已經匯入公司帳戶，不算掏空，但他認為整個出售過程草率，全家股權實際價值可能超過150億元，卻只賣80億元，這樣不算賤賣掏空？而且80億元入帳後，龍邦透過申請假處分方式，要讓公司不能再隨意動用相關資金。