泰山處分全家股權，再度引爆泰山經營權之爭，龍邦董事長劉偉龍今日開記者會砲轟「這項交易是有史以來最惡劣的共同篡謀掏空公司案」。泰山晚間也反擊，處分全家股票合法，並且劉偉龍傷害公司，將提出妨害名譽予加重誹謗。

泰山晚間是董事詹皓鈞和發言人雷松清出面開記者會。

面對龍邦劉偉龍大幅買廣告，泰山表示，劉偉龍沒有權代表發聲明，他也不代表泰山公司的立場」詹皓鈞表示，龍邦說泰山強盜、土匪，對泰山傷害形象，將對劉偉龍提出妨害名譽、加重誹謗。