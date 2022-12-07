泰山（1218）經營權之爭高手過招，公司派火速變賣金雞母全家，引發市場派大股東龍邦質疑掏空！為此，泰山7日再度發出聲明稿，強調處分全家的交易股款約80億元今天已匯入公司帳號，成功為5萬多名泰山全體股東創造高達54億元的獲利，嚴正回擊掏空說。

泰山經營權爭奪戰愈演愈烈，泰山上周五公告鉅額轉讓金雞母全家持股，本周一火速透過鉅額逐筆交易方式完成處分，引發市場派龍邦質疑泰山處分全家的過程草率、荒腔走板，有欺騙股東、間接掏空公司的意圖。

泰山今日發出嚴正聲明：

一、出售全家股票之股款約80億元，已於今日全數撥入公司帳戶，屬於全體約5萬名泰山股東所有，絕無掏空。

二、出售過程經12月2日審計委員會通過，董事會絕對多數董事之支持、同意並明確授權，後續執行程序悉依授權範圍及法規進行。

三、處分此業外投資，除了為全體股東創造54億元獲利之外，經營團隊將可更專注於本業經營，減少對業外收益的依賴，為企業永續經營及成長之正向決策。

四、泰山身為食品業優等生，近三年累計配發股利3.3元∕股，相對龍邦近三年累計配發股利0元∕股，經營績效優劣立判。針對不實指控及報導，公司將採取法律行動，維護公司商譽。