泰山經營權之爭，公司派大股東龍邦8日強調已取得詹岳霖（詹仁道）、詹晉嘉等詹家成員支持，掌握過半股權，將發動召開股東臨時會改選。泰山傍晚隨即舉行記者會回應，泰山第三代董事詹皓鈞表示，尊重長輩決定，但大部分詹家成員還是很團結，家族持續溝通，希望傳承到下一代。

對於龍邦指稱泰山賤賣資產，掏空公司。泰山強調出售全家股權的股款80多億元已全部匯入公司帳戶，為全體股東賺進50億元，何來掏空？並暗諷龍邦的說法是炒股票的心態，「泰山是殷實的製造業，不是投資公司，不像有些公司很會投資。」

另外針對詹仁道家族表態已經把股權賣給龍邦，身為泰山詹家第三代的董事詹皓鈞表示尊重阿伯、堂哥的決定。他強調，大家庭，多少會有意見不一樣的地方，泰山是上市公司，大家都有權做買賣。他表示家族仍然持續溝通，重點是為公司好，不到最後時間不放棄，大部分的詹家人還是非常團結，希望能傳承到下一代。

對於龍邦揚言要盡速召開股臨會，泰山表示「要選，就來選」「那是他們的權利」，只要合法合規，公司沒有反制方案，也不會玉石俱焚。

另外龍邦表示已經向法院提出假處分申請，凍結公司不得動用出售全家進帳的80億元等相關資產。泰山律師田振慶認為，這部分屬於公司自治權，認為司法不應該把手伸入公司經營。接下來會依法律程序見招拆招。