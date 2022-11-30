2022年全台百貨壓軸最強檔-漢神百貨週年慶，一推出就深受消費者喜愛，延續這股氣勢接下來將祭出更多亮點，除了以雙12購物節推出全館優惠之外，更迎來重磅登場的新櫃「初魚」，預料將可迎來第二波的週年慶人潮並帶動買氣。

12/1（四）正式開幕、採全預約制的超人氣無菜單料理「初魚」，保留傳統江戶前壽司的精髓，堅持透過百年職人技法表現食材美味，從調味品的選用至蔬果食材、漁貨肉品皆源自日本，產地當日空運，完整體現江戶前無菜單板前料理最原始的精神。

「初魚」這次開幕也採用全新手作食器與老饕們見面，帶給顧客最豐富精緻的五感體驗。從開放訂位就造成秒殺的「初魚」，還有創意料理「蘼樂Lee's Garden」，以及高雄在地老字號美食「泰山汕頭火鍋」等，都讓漢神百貨的食尚版圖更加完整，預期將掀起南台灣美食界的新浪潮。

12/8（四）~112/1/3（二）中南部獨家的「BURBERRY LOLA POP UP」，限時展售揉合品牌元素和現代感的LOLA包款，讓消費者體驗從標誌性版型演變成摩登迷你款、水桶包到不同造型的精彩歷程。

另外，在加碼送回饋方面，最受矚目的化妝品持續推出全檔期滿3,000送300及各式獨家特惠組合之外，雙12購物節12/8（四）~12/11（日），推出刷同卡全館滿1萬送500、1F~3F精品滿2萬送1,000、6F家用指定專櫃滿1萬送1,000等購物回饋，並攜手台灣PAY推出滿3,000送300，搭配全館活動最高可回饋20％，多重優惠令人心動不已。