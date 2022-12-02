經濟部國際貿易局與外貿協會周四在東京舉辦第10屆「精密零組件赴日拓銷團」與第1屆「五金產業赴日拓銷團」，共有56家業者116位企業代表參加，為三年來規模最大的拓銷團。在東京短短一天共有254位日商到場，與我商洽談逾800場次。大阪(11月底)與東京2場合計日商到場人數比上屆(2019年)年成長4成。

大阪的洽談會有272位日商到場與團員進行近600場洽談，MAZAK、日立造船都派員到場洽談客製化零組件，五金量販商MonotaRo、喜一工具、大同漢都、ATRYZ YODOGAWA等對我國DIY手工具產品興趣高。東京出席洽談的重要日商有知名鐘錶與消費電子CASIO、大型製造設備商千代田組、三菱材料集團當場採購精密零組件，大型家庭DIY量販商CAINZ 與ROYAL HOMECENTER，以及日本家喻戶曉的衛浴設備與水五金製造商LIXIL等到場採購螺絲與手工具。

隨著全球疫情趨緩，加上日本政府與產業界將強化供應鏈之韌性視為重要議題，及日幣貶值帶動機械等產品外銷，使日本工具機產值今年已創下歷史新高，零組件與扣件、維修工具等相關產品的需求也不斷擴大，我國業者認為這是拓展日本市場的最佳時機，應加速籌組拓銷團，爭取商機。

本團共有40家精密零組件業者及16家扣件、手工具及五金廠商，帶來多樣化的工業產品，包括機械與汽機車鍛鑄造件、醫療金屬件、塑橡膠加工零組件等，均為我國具競爭力的中間財產品，扣件業者也都具備專利技術及高度OEM能力，能整合製程及多元研發產品等特性。

貿易局表示，儘管疫情對各產業的影響甚鉅，卻不影響台日互為重要貿易夥伴及台日供應鏈關係的緊密性，由今日洽談會的盛況看來，未來台日雙方將有相當多合作的空間，所以明年將持續辦理各項拓銷團、參展團、採購大會等交流活動，以深化台日雙邊經貿關係。