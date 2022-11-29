上海迪士尼樂園此前於10月31日暫時關閉，11月25日才宣布恢復運營，沒想到今（29）日早上度假區就發布消息指出，根據疫情防控要求，園區今起暫時關閉，恢復運營時間一旦明確，將及時告知。
據「上海迪士尼度假區發布」微信公號消息，根據疫情防控要求，上海迪士尼樂園於29日起暫時關閉。恢復運營時間一旦明確，將及時告知。迪士尼小鎮、星願公園和兩座度假區主題酒店將繼續運營。同時，度假區將提供樂園門票的退改服務。
上海迪士尼樂園此前於10月31日暫時關閉，11月25日才宣布恢復運營，沒想到今（29）日早上度假區就發布消息指出，根據疫情防控要求，園區今起暫時關閉，恢復運營時間一旦明確，將及時告知。
據「上海迪士尼度假區發布」微信公號消息，根據疫情防控要求，上海迪士尼樂園於29日起暫時關閉。恢復運營時間一旦明確，將及時告知。迪士尼小鎮、星願公園和兩座度假區主題酒店將繼續運營。同時，度假區將提供樂園門票的退改服務。
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