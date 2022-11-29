人民幣兌美元在岸價（CNY）29日收升336個基本點，盤中一度升破7.16元，高見7.1547元。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價29日收報7.1663元，較28日下午4時30分收報7.1999元，大升336個基本點。較28日深夜11時30分最後成交價7.2066元，升值403個基本點。

人民幣兌美元離岸價（CNH）也曾升破7.16元，高見7.1585元，截至29日下午4時58分，離岸價報7.1735元，在岸價報7.1613元。

人民幣兌美元中間價創近三周低點。人民幣兌美元中間價29日報7.1989元，貶值372個基本點。上一交易日中間價7.1617元，上一交易日官方收盤價7.1999元，上日夜盤收報7.2066元。

外匯交易員指出，午後大陸防疫放鬆傳聞是推升人民幣升值的原因之一。另外，大陸證監會決定在股權融資方面調整優化五項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資等，也激勵境外機構的做多情緒。