人民幣兌美元在岸價22日收升246個基本點，盤中高見7.1336元。人民幣兌美元在岸價收報7.1384元，較上日下午4時30分收報7.163元，升246個基本點。較上日晚上11時30分最後成交價7.167元，升值286個基本點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）22日也一度升破7.14，高見7.1354元。截至22日下午4時52分，離岸價報7.141元，在岸價報7.1367元。

人民幣兌美元中間價22日報7.1667元，貶值411個基本點，連四貶，續創11月11日以來逾一周新低。上一交易日中間價7.1256元，上一交易日官方收盤價7.163元，上日夜盤收報7.167元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）升息重新受到關注，美元走向對人民幣有較大擾動。接下來需要關注Fed上次會議紀錄，以尋找未來升息路徑的更多線索。另外，大陸疫情變化仍需要重點關注。