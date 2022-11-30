台北市長柯文哲昨（29日）出席遠東集團點燈儀式晚會。（吳松翰攝）

遠東集團董事長徐旭東樂觀看未來，也期許「兩岸關係愈來愈好。」（吳松翰攝）

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（中），帶領主管攜手家扶基金會點亮耶誕。（SOGO提供）

百貨耶誕點燈儀式陸續展開，包括遠東集團例行舉辦第29屆點燈晚會、遠東SOGO攜手家扶點燈做公益、微風慈善基金會打造全台最高的室內耶誕樹等，為將至的12月迎接暖心歲末。

遠東集團董事長徐旭東昨（29日）表示，遠東集團為台灣開風氣之先、第一家辦理耶誕點燈的企業，過去28年來秉持傳統，每年都在遠企中心舉辦點燈儀式，每年出席的使節代表逾50位，今年也邀到台北市長柯文哲、外交部田中光政務次長，與近60位外賓，盛況空前。這3年因疫情，世界各國受到極大影響，但台灣的防疫成果，也廣獲國際社會認同，希望大家對台灣要有信心。徐旭東也與柯文哲現場演唱台語歌曲助興，搭配兒童合唱團的歌聲，帶來溫暖童趣的氛圍。

被問及如何看待九合一大選結果，徐旭東表示：「太敏感的議題不便多談，但希望兩岸關係愈來愈好，大家互相合作、向前走，快樂向前行。」而至於有經濟學家看壞明年景氣，徐旭東也回答：「現在誰也說不出結果，但凡事要樂觀正面看待。」

另外，遠東SOGO百貨耶誕與家扶基金會攜手，發起「點亮希望 邁向無窮未來」活動，12月2日起至12月31日邀請SOGO App百萬會員，可捐出快樂購卡點數100點，目標共募集300萬點數，扶助弱勢兒少家庭，會員線上捐出100點，就可獲得SOGO 100元電子購物金。SOGO百貨董事長黃晴雯表示，活動搭上點數經濟做公益，也讓耶誕節更有意義。