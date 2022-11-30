荷蘭眾議院29日先後以129票對21票通過「籲請荷蘭政府以任何可能方式加強與台灣的雙邊及台歐盟關係」，以及145票對5票通過「對台灣表達支持，並透過一切外交手段勸阻中國對台灣採取行動」兩項動議案。這是荷蘭眾議院繼去年以壓倒性票數通過3個友台動議案後，再度具體展現對台灣的強力支持，外交部表達高度歡迎並由衷感謝。

外交部指出，「籲請荷蘭政府以任何可能方式加強與台灣的雙邊及台歐盟關係」動議案，是由本月初參加「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)訪團來台的荷蘭民六六黨(D66)眾議員史卓瑪(Sjoerd Sjoerdsma)所發起。

史卓瑪議員指出，歐洲應從俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中記取教訓，民主國家應該要互相支持，團結對抗專制政權的威脅。史卓瑪議員與政治改革黨(SGP)黨魁石達捷(Kees van der Staaij)共同連署提出動議案，強調中國不排除以武力併吞台灣，台灣有權自我防衛，台灣對荷蘭及歐盟極具戰略重要性、民主興盛並存在重大經貿契機，因此籲請荷蘭政府以任何可能方式加強與台灣的雙邊往來及台歐盟關係。

至於「對台灣表達支持，並透過一切外交手段勸阻中國對台灣採取行動」的動議案，則是由荷蘭利益黨(BVNL)黨魁范河佳(Wybren van Haga)提案。范河佳議員對兩岸緊張情勢升高表示憂心，籲請荷蘭政府對台灣表達支持，並透過一切外交手段勸阻中國對台灣採取行動。

外交部強調，台灣與荷蘭是共享民主、自由、人權與法治等普世價值的夥伴，雙邊關係密切友好，未來將持續加強經貿、環保、防疫、科技、能源、創新等領域的合作；台荷雙方也將共同因應跨境犯罪、飛航安全及氣候變遷等全球挑戰。台灣未來將持續善盡國際成員責任，並與荷蘭等理念相近國家攜手合作，共同為全球的自由民主、和平穩定與永續繁榮做出更多貢獻。