中國大陸目前多地學生、民眾上街頭抗議新冠疫情封控，發起抗議行動。民眾黨立委邱臣遠、張其祿都於昨晚直言，希望中共當局能夠順應全球疫情的時勢降溫，並極力克制不要強力鎮壓、正視與尊重人民之所需。

對於新冠疫情，中國大陸仍執行嚴格的封控與清零措施，在11月24日當晚於新疆烏魯木齊一棟民宅發生大火，但似乎因過度封控造成救援不及，造成10人死亡的悲劇，中國大陸各地也開始陸續出現抗議行動，至少有19個城市，包含北京、上海、廣州等，以及50餘所大學院校都有學生走上街頭。

邱臣遠指出，全世界已經逐漸從疫情陰霾走出，唯有中國仍堅持清零、持續封控，過去中國大陸已有多起因疫情過度管控引發的死傷事件，累積的民怨也讓各地民眾走上街頭，對於長期的高壓封控措施表達反抗之聲。

他呼籲中共當局，追求自由是人性尊嚴的最基本價值，全球疫情已經到了降溫時候，不能再用疫情封控作為維穩的理由；應有所克制、避免強力鎮壓，順應時勢對疫情降溫。

張其祿也對烏魯木齊火災表達哀悼之意，他要提醒中共當局，人民的支持才能維持政府治理的正當性，如今卻因中疫情所採取的高壓社會管控，幾乎已使中國大陸的經濟與民生陷入崩盤危機，人民的忍耐和憤怒已趨近爆發的臨界值。

張其祿說，過去台灣也多次有抗議行動，使政府面對與正視人民的訴求；他也站在自由民主的立場，期待中共統治當局，可以正視人民之所需。