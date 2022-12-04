新竹市「公道三新闢道路工程」榮獲第22屆金質獎佳作。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

行政院公共工程委員會舉辦第22屆「公共工程金質獎」今年參選件數創歷年新高，新竹市在100件參選中脫穎而出，「大坪頂納骨塔新建工程－永恆之丘」獲得建築類特優、「公道三新闢道路工程」獲土木類佳作，為新竹市政府史上首次獲得此項大獎殊榮。

「公共工程金質獎」是公共工程界指標性獎項，也是對施工品質的肯定，代理市長陳章賢表示，獲獎十分不容易，感謝中央肯定，也感謝市府團隊的努力及市民的協助，新竹市公共建設獲最高榮譽肯定，讓新竹的好、新竹的美，被愈來愈多人看見。

這次獲得建築特優獎項的新建納骨塔工程「永恆之丘」，是由behet bondzio lin architekten建築師林友寒、十彥建築師事務所建築師林彥穎設計，昭雄營造股份有限公司建造，採清水模外觀、室內採無樑柱工法，打造開放、光線流動的空間，且是全台唯一天井設計的納骨塔，採光通風極佳，並設置「觀海窗」讓生者遙望海岸線、撫慰心靈。

市府民政處指出，「永恆之丘」打破以往「納骨塔」帶來的距離感、恐懼感，讓納骨塔傳遞生命永恆的意義，已於2019年獲得國家卓越建設最佳規畫設計獎，今年接連榮獲「德國紅點設計獎」、「金點設計獎－年度最佳設計獎」及「公共工程委員會金質獎特優」。

而「公道三新闢道路」是市府團隊秉持決心，逐一拜訪78戶原住戶，也舉辦全國第1個都市計畫聽證會的道路徵收案，最後獲居民認同，提出完善補償機制，把不可能化為可能。開通後成為新竹市台一線重要的替代道路，補齊外環道西側缺口，促進竹市生活圈互動，紓解尖峰時段交通壅塞。

陳章賢也感謝周邊居民配合與體諒，才能一起解決懸宕近30年的交通難題，完善本市外環快速道路系統，本工程獲得公共工程委員會辦理工程界最高榮譽「金質獎」佳作的肯定，是給工作團隊最大的鼓勵與支持。