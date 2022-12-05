盛達(3027)自結前10月稅後盈餘為6794萬元，每股盈餘為0.69元，盛達佈局綠能事業有成，今年前3季綠能事業的太陽能及儲能營收合計已佔全體營收53%，受惠於綠能產品線持續成長，且通訊產品持續發展具成長潛力的5G FWA及5G IoT應用需求，盛達表示，「審慎樂觀」看待明年營運。

盛達佈局綠能及儲能產業多年，目前已進入收割期，轉投資盛齊綠能今年除多位員工通過台電AFC電力交易平台合格交易員資格之外，也正式加入台電電力交易平台投標，成為國內第一家聚合併網型儲能資源之國內廠商，激勵公司近期股價狂飆，公司也應主管機關要求公告獲利自結數。

盛達自結10月稅前盈餘為3100萬元，年增331%，稅後盈餘為2500萬元，年增155%，單月每股盈餘為0.25元；累計前10月稅後盈餘為6794萬元，每股盈餘為0.69元。

在儲能接單方面，目前已簽約並備料的儲能系統整合(SI)案件16件，容量合計75.45MW，包含已完成3件共7.65MW；建置中13件共67.8MW (單一最大案場雲林斗南20MW 預計明年4月完成)，均規劃於今明兩年底前完成建置。

除上述已完成及進行中案件外，盛齊綠能持續接單，包含送件中及洽談中的dReg、E-dReg及光儲，整體接單已近200MW，日前亦已成功得標台電的「儲能結合光電」計畫一案，盛齊具開發及統包承攬案件能力，提供先端產品技術、工程管理服務，維運保固服務，在智慧儲能系統及太陽光電案廠、變流器鞏固優勢，並且在售後維修、代理資源投標、資產管理服務及EMS能源管理成長投資，持續為集團注入營收及獲利動能。

盛達表示，未來綠能搭配儲能需求攀升，盛達為國內第五家通過台電電力交易平台的民間合格業者擁有電力交易員證照，目前已上平台交易的容量有龍德案場2.3MW及頭城案場2.3MW，建置中尚有利澤案場2.5MW及嘉義案場3MW，預計在明年第一季合計可進行交易容量達10.1MW，將可陸續貢獻集團營收及獲利。

今年前3季綠能事業的太陽能及儲能營收合計已佔盛達全體營收53%，綠能產品線持續大幅成長對集團營收帶來顯著貢獻。搭配通訊產品持續發展具成長潛力的5G FWA 以及5G IoT 應用需求，預期明年表現會比今年更佳，預估明年營運「審慎樂觀」。