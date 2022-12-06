澳洲央行（RBA）周二（6日）召開今年最後一次利率會議，根據路透社對分析師的調查預估，該央行將連續第三度將利率調升1碼到3.1％。

RBA是最後一個加入全球貨幣緊縮潮的央行之一，不過它也是第一個轉向縮減升幅的央行。由於澳洲通膨已浮現降溫跡象，外界預料它在未來幾月將會持續溫和升息步調。

受惠於中國部分城市放寬防疫限制措施，對中國經濟敏感的澳元匯率周一（5日）走升0.16％到0.6801美元。然而受到今年美元表現強勢影響，澳元兌美元年初迄今仍貶值6.4％。分析師表示，近期澳元兌美元走勢大多還是受到美元波動而非國內因素的影響。

澳洲官方數據顯示，10月通膨率已較前一個月的7.3％下滑到6.9％，但它仍舊高出該央行設定的2％到3％目標。

凱投宏觀資深澳洲經濟學家堤安特（Marcel Thieliant）認為，消費支出轉疲、加上通膨也略有降溫，都意味RBA將持續升息1碼的步調。

摩根大通分析師傑曼（Ben Jarman）表示，本周RBA會議的討論重心將聚焦在升息1碼或停止升息，不過他傾向升息1碼的政策暫時不會改變。但明年上半年該央行有可能暫停升息腳步。

根據路透調訪，分析師預測RBA到明年6月前將把利率再度調高兩碼，使得終端利率達到3.6％。澳洲央行下一次利率會議要到明年2月初。

西太平洋機構銀行首席經濟學家伊凡思（Bill Evans）補充，隨著澳洲失業率降至50年低點、家庭儲蓄增加、企業產能利用率創新高與勞動力極端短缺等因素影響，都將帶動明年初澳洲經濟成長加速。

不過利率升高，也讓澳洲房市大幅放緩。該國房價今年來已滑落6.5％，調查指出明年房價料會再度下跌9％。