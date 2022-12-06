38歲吳姓男子，今年7月，見17歲女學生獨自在內湖區一處巷弄步行，竟主動搭訕攀談要求留LINE，間隔1周，又在內湖某公園遇見女學生，吳男則以2度相遇，之前聯繫為何沒有回應，一直糾纏女學生，直至晚上9點多，少女以家人在等候她返家為由，吳男竟熊抱女學生，士林地檢署檢察官依強制猥褻起訴吳男。

少女7月21日下午6點半，第1次與吳男見面，突然遭到詢問LINE帳號，她見吳男體型、年齡都居於優勢，迫於無奈只好交換LINE帳號並加好友，但一回家立即封鎖，拒絕接受任何訊息，不料經過1周，又在內湖附近遇到吳男。

沒有前科的吳男，一周以來都聯繫不上女學生，自知女學生並沒有進一步的發展，在公園偶遇仍「勾勾纏」，不斷找話題聊天，直到晚上9點多，吳男跟著女學生步出公園，他突然以雙手、臉部和胸部等身體部位，熊抱女學生，並接近臉部、胸部，女學生趕緊掙脫，回家後發現右上臂有瘀傷，在父親陪同下報案。

起訴書指出，吳男未詢問女學生是否同意，直接熊抱，已經違反意願，涉犯強制猥褻罪、傷害罪，但跟蹤騷擾法部分，檢察官從吳男的通聯紀錄、上網歷程，並未發現有盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近女學生，與跟騷法構成要件不符。

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