美股昨夜受升息疑慮衝擊大跌，亞股今日也一片慘綠，在各方空軍壓境下，加重了台股衝關萬五反壓，除了權值大軍疲弱不振，近期強勢的軍工、ABF、生醫、航運等族群也紛紛回調，致使大盤一路開低走低，接連跌破5日線、14900、14800關，臨收台積電(2330)再遭空頭狙擊，股價由485元急殺至478元，影響大盤急墜約40點，終場集中市場收14728.88點，重挫251.86點，總成交值增至2441.79億元；櫃買市場收190.04點，大跌2.94點，日K止步連4紅，5日線亦告失，總成交值放大至854.72億元。

台股今日跟隨美股腳步拉回整理，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，這波反彈台股維持高檔震盪，預料在外資連續數週明顯回補帶動下，有利於本波台股反彈氣勢，將維持輪漲態勢。

孫傳恕指出，雖然主計處公布最新經濟預測，下修今明年GDP至3.06%及2.75%，並且認為美國及歐洲日前公布的晶片法案將對全球半導體供應鏈造成影響，為牽動未來經濟情勢發展的主要不確定因素之一，值得長期密切關注，不過，針對明年台灣半導體展望，工研院預估台灣半導體產業在2023年產值將可達5兆台幣，年成長率達6.1%，優於全球。

盤面上，台積電收盤前最後一盤爆出1.5萬張大量，收在全日最低478元，下跌2.25%；聯發科(2454)收在725元，下跌1.89%；鴻海(2317)收在103元，下跌2.37%；生技族群多數黑壓壓，但羅麗芬-KY(6666)、達爾膚(6523)挾著大陸區解封題材，股價雙雙收在漲停板；軍工概念股續熱，八貫(1342)收在漲停板125元、雷虎(8033)收在47元，上漲4.21%。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，聯準會鮑爾轉為鴿派的談話，強化市場對快速升息將放慢的預期。即使美國通膨好轉，鮑爾仍強調恢復物價穩定還有很長的一段路，利率會保持在限制性區間一段時間，直到政策傳導有效帶動通膨回落出現實質進展，這波通膨抗戰即將從急速升息轉向維持高利率區間，但未來政策動向仍將取決於數據表現。