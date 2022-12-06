矽晶圓大廠環球晶（6488）6日召開董事會，通過今年上半年盈餘暨資本公債配發每股6.5元現金股利。雖然半導體生產鏈面臨庫存調整，但環球晶強調，目前除小尺寸矽晶圓產能利用率稍微鬆動外，大尺寸及特殊矽晶圓皆滿載生產。

環球晶6日召開董事會，通過2022年上半年度盈餘暨資本公積發放現金股利案。今年上半年每股稅後盈餘為10.25元，將自盈餘配發每股5.265元現金股利，加計資本公積配發每股1.235元現金股利，合計每股配發6.5元現金股利，配發總金額達28.3億元。除息基準日為2023年1月11日，股利發放日為2023年2月10日。

受到全球通膨及消費者信心水準下降影響，消費型產品需求疲軟，致小尺寸矽晶圓產品拉貨力道放緩，墊高庫存水位，然隨著下游廠商調整出貨量，預計明年上半庫存將逐漸去化。大尺寸、特殊型FZ及SOI等矽晶圓因強勁的車用與工業應用支撐而持續熱絡，電動車和淨零碳排等政策激勵，化合物半導體市場規模預期將迅速擴大。目前環球晶除小尺寸矽晶圓產能利用率稍微鬆動外，大尺寸及特殊矽晶圓皆滿載生產。