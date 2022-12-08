第一金控公告，11月份集團稅後盈餘為16.52億元，月增率21.9％。銀行子公司相較10月保持獲利微增，月增率3.4％，證券及創投子公司11月轉虧為盈，支撐集團獲利不墜。第一金累計前11月的稅後盈餘達194.36億元，年增率3.9％，每股稅後盈餘(EPS)達1.47元。

整體來看，第一金子公司11月獲利中，銀行營收穩健成長，證券評價利益促獲利由虧轉盈，人壽單月損失擴大。

第一銀行11月在外在市場較為和緩的變化下，獲利平穩成長達到15.62億元，月增率3.4％。為因應2023年景氣衰退風險，11月較10月提存較高金額以提高覆蓋率。除此之外，核心獲利方面亦保持穩健，金融交易利得持續高標表現，淨利收則因成本墊高致單月略較 前月下滑，手續費收入因財管及授信相關手收上揚而較前月提升。覆蓋率上揚至688.53％，逾放比則維持在0.18％。累計前十一月的稅後盈餘達190.96億元，年增率13.8％。

第一金證券受惠市場回穩，債券評價利得增加致單月盈餘由負轉正，達7,046萬元，累計前十一月的稅後盈餘回升至3.93億元，年減率71.7％。

第一金人壽因匯兌損失增加致單月虧損擴大至3,368萬元，累計前十一月的稅後盈餘續降至8,816萬元，年減率83.8％。