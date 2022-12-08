華南金控公告，11月合併稅前盈餘為16.01億元、合併稅後純益為12.16億元；累計前11月的合併稅前盈餘195.31億元、合併稅後純益為161.71億元，每股稅後純益（EPS）為1.19元，每股淨值為13.32元。
華南銀行11月合併稅前盈餘為15.75億元、合併稅後純益為12.39億元；累計前11月的合併稅前盈餘186.09億元、合併稅後純益為156.52億元，每股稅後純益（EPS）為1.60元，每股淨值為20.39元。
華南金控公告，11月合併稅前盈餘為16.01億元、合併稅後純益為12.16億元；累計前11月的合併稅前盈餘195.31億元、合併稅後純益為161.71億元，每股稅後純益（EPS）為1.19元，每股淨值為13.32元。
華南銀行11月合併稅前盈餘為15.75億元、合併稅後純益為12.39億元；累計前11月的合併稅前盈餘186.09億元、合併稅後純益為156.52億元，每股稅後純益（EPS）為1.60元，每股淨值為20.39元。
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