台灣自來水（台水）公司繼去年8月及今年2月分別完成「利嘉淨水場」及「南化水庫下游管線小水力」發電案場招商之後，6日與台化公司簽約共同合作開發「沙鹿配水中心小水力發電」，由台水提供場域、台化投入資金與技術，成為台水第三座小水力發電案場。

沙鹿配水中心案場，經公開評選後，決定與台化團隊攜手合作，結合雙方的資源與長處，共同為台灣綠色能源發展，貢獻一份心力。

台水為積極響應政府2025年達成「非核家園」的政策目標，目前已在全台各自來水淨水場、配水池等場站建置太陽光電系統，設置容量約達62MW（百萬瓦）；除發展太陽光電外，台水亦利用既有供水管線，在供水安全及穩定前提下，發展小水力發電。

台水總經理李嘉榮指出，沙鹿配水中心小水力發電案，預計2025年第一季前，可完成併聯發電，裝置容量規劃715瓩（kW），預估年發電量可達572萬度，相當於台灣1,544戶家庭一整年用電量。另外，年減碳量約為2,870噸，可相當於7.5座大安森林公園整年碳吸收量。

由於小水力發電，僅透過水流推動水輪機，帶動發電機組，便能產生電力，發電過程沒有二氧化碳排放的問題，也沒有太陽能光電所需較大土地面積問題，相較太陽光電更有高發電效率特性。

另外，自來水管線24小時皆肩負穩定供水任務，較其他川流型、渠道型等小水力發電案場，更能提供穩定發電量。

李嘉榮表示，小水力發電因具有高發電效率及低碳排的優勢，是綠電中的綠電，在確保自來水水質安全及供水穩定的前提下，台水廣邀民間企業參與投資開發，以提升台灣再生能源發電量占比。

另外，政府為鼓勵小水力發電投資設置，未達2MW規模的躉購費率，自2019年每度2.8325元，逐年調升至今年每度4.1539元，短短三年躉購費率調幅增加47％，預計仍會再持續調升躉購費率，足以顯示小水力發電產業前景看好。