元太(8069)今天宣布全球營運與銷售據點在12月達到使用20％再生能源的RE20目標，元太美國Billerica、Fremont與South Hadley的廠辦、日本東京與韓國首爾的業務辦公室，都已經達成100％使用再生能源的RE100目標，台灣及大陸分別達到RE4及RE10。元太透過高效能源管理措施優化電力使用，邁向Net Zero 2040與RE100 2030等兩大環境永續目標。

面對氣候變遷與降低溫室氣體排放之挑戰，元太制定階段性目標，預計將於2022達成10％再生能源使用（RE10）、2025年達成40％（RE40），2030年落實100％再生能源使用（RE100），並在2040年實踐淨零碳排承諾。

因公司積極取得再生能源使用，並因應各廠區當地政府政策與法規、綠電市場供給模式與價格，分別以簽訂直轉供綠電用電合約（Power Purchase Agreement，PPA）、及購買再生能源憑證（Renewable Energy Certificates，REC）等，加速落實再生能源的導入使用，因此2022年提前超出預定目標，並達成RE20的里程碑。同時，元太為讓更多廠商投入綠電市場，2019年後購買的PPA都是新設置的再生能源電力。

元太積極展開全球廠辦的環境指標盤查，評估全球營運與製造據點所產生的溫室氣體、能源耗用等。董事長李政昊表示，公司從內部做起提升能源使用效率與降低產品製造耗能，更積極透過多元再生能源採購使用，加速實踐全球廠區百分之百使用再生能源的目標。

元太運用環境與視覺友善的電子紙，攜手生態圈夥伴共同打造低耗電與節能的智慧電子紙應用，推動電子紙產業永續共榮發展。同時致力投入於減碳相關的國際性倡議，包括參與RE 100、EP 100、氣候宣言，與SBTi科學基礎減量目標等國際性倡議，及以TCFD架構揭露氣候相關風險及機會財務影響。

根據富時羅素（FTSE Russell）綠色營收2.0數據模型能源管理及效能類別-資訊產品評析，元太2021年更新營收的99.98％為綠色營收（Green Revenue），相較於2020年綠色營收成長再進一步，顯示電子紙具備高度環境友善綠色效益。過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是液晶平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。