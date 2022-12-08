普萊德科技（6263）自結11月合併營收為1.82億元，寫下歷史新高，較去年同期成長34.89％；1至11月累計合併營收為15.53億元，亦為歷年歷史新高，較去年同期成長21.03％。

普萊德LoRa AIoT智慧物聯網解決方案推出新機種「工業級5G NR LoRaWAN IoT閘道器 （LCG-300-NR）」，首創整合5G NR高頻寬與LoRa低功耗傳輸介面，使AIoT感測聯網的建設更具彈性，運用普及的5G NR基地台，智慧感測大數據更容易上傳至雲端。本產品除了支援現行AWS、Azure雲端之外，未來將搭配普萊德再生能源供電網路產品，如網管型交換器BSP-360，以及普萊德中央管理平台UNI-NMS，讓AIoT智慧物聯網應用，從常見的水文、地質、橋樑、野生動植物感測、農畜養殖，乃至企業5G專網、工業重機械監控等等，不限產業，以最小能耗最彈性的網路基礎建設達到巨量資料的蒐集分析管理。

為解決工業物聯網向下連結與上傳頻寬瓶頸，普萊德布局工業級Multi-Gigabit交換器系列，新推出「工業級軌道式第三層網管4埠Multi-Gigabit交換器（IGS-6325-4T2X）」，精巧機身配備4個1G/2.5Gbps多速網路埠和2個10G光纖傳輸埠，適於擔任終端網路交換器（edge switch）連接2.5G Wi-Fi 6基地台，或做為中繼網路交換器（aggregation switch）解決網路上載5G基地台和10G伺服器的頻寬難題。本產品提供第三層IPv4/IPv6線速路由與Cybersecurity資安保護，支援IEEE 1588 PTP精確時間協定、普萊德雲端App和中央管理平台UNI-NMS遠端集中管理，利於工業網路和自動化控制智慧網路彈性布建。