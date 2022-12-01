風睿能源（SRE）帶領的「離岸風電台灣隊」1日宣布，旗下「Formosa 4海盛離岸風電」於年初斥資引進、獲得英國碳信託 Carbon Trust認證之stage 3商業用浮動式光學雷達系統（Floating LiDAR），在苗栗外海案場實地佈放並正式啟動，至今屆滿半年，穩定用於該場址進行風能量測、海氣象觀測等任務，亦累積可觀數據。

此舉不僅展現團隊於專案開發初期便超前規劃、投資本地風場的決心，更期望透過提升海氣象觀測與分析的量能與效能，大幅縮短整體開發時程、降低開發風險和成本、減少生態破壞，進而加速推動台灣離岸風電發展。

SRE表示，佈放於F4海盛離岸風場之浮動式光學雷達場址水深約為60公尺，光達可量測十層高程，最高可達300公尺。透過對大氣剖面以雷射照射其中的懸浮粒子（如水滴、懸浮微粒等），感測器測量反射光的頻率變化，即可測得該區風速、風向等資料。為適應台灣海峽獨特的海象，浮動式光達在設計受力分析時即已經過極端氣候的測試，而其特殊設計之浮標更能降低浮體的六軸運動並透過程式進行運動補償，修正光達受海象的影響，提供精確的觀測資料。浮標亦設置太陽能板及燃料電池，能夠於外海量測達半年以上，具機動性高且維護成本低優點。