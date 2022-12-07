廣達資深副總裁楊麒令表示，資料中心帶動的伺服器需求依然穩健，今年廣達伺服器營運超標之後，明年仍可望維持雙位數成長，只是成長幅度不會像今年這麼高，由於廣達在林口廠的伺服器主機板產能已經全滿，為了因應後續成長需求，新增的伺服器主機板產能都在泰國廠，目前泰國廠產能貢獻度約30％，明年底之前的目標是達到50％，與台灣林口廠幾乎各半，至於美國的伺服器最終組裝擴產動作按照原定計畫進行。

另外，楊麒令也表示，廣達已經開發完成搭載冷板（cold plate）液冷系統的伺服器，並已經開始接單，客戶也正在進行驗證、比較冷板伺服器與氣冷伺服器的節能效益，對比於浸沒式冷卻的高成本、資料中心基礎建設必須大幅更動，搭載冷板冷卻系統的伺服器對於既有資料中心來說，不需更動任何設備、成本也比較低，就能完成伺服器升級，在經濟大環境逆風、資料中心也得撙節成本下，他看好冷板冷卻系統伺服器將成為廣達明年伺服器營運成長的動能之一。