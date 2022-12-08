幣圈風波不斷，加密貨幣崩盤及交易所倒閉噩耗頻傳，歐洲央行執委會成員帕內塔（Fabio Panetta）指出，加密資產已成「一代泡沫」，凸顯出對該市場嚴加監管及加強風險管理的必要性。

加密資產投資人今年遭受一連串打擊，從全球第二大加密貨幣交易所FTX破產倒閉，到世界第三大穩定幣TerraUSD崩盤，以及第一大加密貨幣比特幣慘跌。比特幣在過去一年貶值約三分之二。

幣圈的慘況更坐實決策者長久以來的論點，即比特幣之類的產品波動太大，根本不能當成貨幣。FTX垮台後引發的骨牌效應，讓整個加密貨幣產業陷入混亂，要求設法控管的呼聲愈來愈大。

加密貨幣交易所 Coinbase7日推文示警，加密貨幣行情崩跌，加上FTX破產重創投資人信心，Coinbase今年營收恐將腰斬，甚至不到去年一半。

歐洲央行官員帕內塔在倫敦演說指出，承諾要徹底顛覆大眾支付、儲蓄及投資方式的加密資產，已變成「一代泡沫」。他說，「那不光是一個泡泡破滅，而是好幾個泡泡一個接著一個破滅成了泡沫。」

帕內塔說，結果終將發現，無擔保的加密資產不是錢，只不過是一種新型的金融賭博，毫無經濟或社會功用。因此央行的任務是遏阻犯罪活動，保護低調的投資人，拯救與加密資產愈來愈密不可分的金融體系。

帕內塔表示，即便穩定幣號稱與法定貨幣或儲備資產掛鉤，所謂的穩定也是虛有其名。「但光憑這些缺陷，還是不太可能終結加密貨幣。賭博也許是世界上第二古老的職業。」

帕內塔指出，加密貨幣市場與金融體系的關聯可能會增強，尤其一旦科技巨頭也跨入該領域，更迫切需要監管。

帕內塔強調，監管的主要方向，在防止有心人士利用加密資產規避金融監督，保護主流金融體系不受加密貨幣風險的威脅。